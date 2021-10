Parmi les 225 voitures participantes, Nafi Thiam a fait une apparition remarquée au volant d’une Polestar 1 de couleur blanche, ce jeudi matin sur la digue de Knokke, en ouverture de la 12e édition de la Zoute Grand Prix Week. La double championne olympique de l’heptathlon officialisait ainsi un nouveau partenariat avec la marque suédoise de voitures électriques.

"C’est une collaboration qui porte sur les trois prochaines années, jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024", explique l’athlète de 27 ans, qui se cherchait un nouveau partenaire automobile depuis plusieurs mois. "C’est chouette d’avoir trouvé un partenariat avec une si belle marque, très axée sur la technologie, sur la durabilité, les performances, etc. Je suis vraiment enthousiaste."

Au quotidien, Nafi Thiam roulera en Polestar 2, un véhicule 100 % électrique. "Non, elle n’est pas dorée", sourit la championne. "Elle est noire, super belle, et j’aime son look minimaliste et en même temps très sportif. L’intérieur est vraiment confortable, épuré. J’ai fait les trois heures de route pour venir jusqu’ici, à Knokke, et j’en suis vraiment contente."

© BELGA



Pour la sportive, il était important de franchir le pas et de s’orienter vers l’électrique. "Comme la plupart des Belges, ces dernières années, j’ai été fort sensibilisée aux changements climatiques, aux challenges qu’on rencontre déjà aujourd’hui et qu’on va continuer à rencontrer dans le futur, à l’importance de diminuer son empreinte écologique et à la mobilité durable… Le secteur automobile a été une partie du problème pendant longtemps mais on voit qu’il y a des solutions avec ce genre de marque et ce genre de voiture. Je suis contente de donner peut-être envie à d’autres personnes de passer à un véhicule 100 % électrique. J'ai le sentiment que beaucoup de gens sont désireux de le faire mais hésitent encore."

Sa route vers les prochains JO est, en tout cas, désormais toute tracée...