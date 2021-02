Au retour d’un entraînement où elle a fait ses premiers sauts en longueur ("et encore, pas sur élan complet"), ce lundi, Nafi Thiam s’est exprimée pour la première fois depuis quelques mois sur les échéances qui l’attendent en 2021. De retour d’un "très bon stage" en Guadeloupe et se sentant "plus forte qu’il y a un an au même moment", la championne olympique de l’heptathlon a, d’emblée, expliqué qu’elle allait faire quelques compétitions en salle dans les prochains jours. "J’en ai tellement envie ! Rien que le fait d’être à côté d’autres filles au départ d’une course me manque." En revanche, la question de sa participation aux championnats d’Europe de Torun, au début du mois de mars, n’est pas encore tranchée.