Les ligues francophone et néerlandophone d’athlétisme ont publié ce mardi, sur leur site internet respectif, le programme horaire et la liste des participants aux tout premiers championnats de Belgique en salle de Louvain-la-Neuve. Et surprise : ceux-ci se dérouleront bel et bien sur une seule journée, ce samedi 20 février, après que le National d’épreuves combinées, pour lequel il avait été envisagé d’étendre le rendez-vous sur deux jours afin de respecter les règles contre le coronavirus, n’ait pas attiré suffisamment d’athlètes. Par conséquent, la date initiale a été maintenue.

Disputés à huis clos, ces championnats de Belgique, qui n’en auront que le nom, présenteront par ailleurs un profil singulier dans la mesure où seuls les athlètes élites et sous statut (à l'une ou l'autre exception près...) seront acceptés au Hall d’athlétisme de Blocry ce jour-là. Ce qui a pour effet que certains athlètes – et non des moindres – se retrouveront seuls dans l’épreuve où ils sont engagés. C’est le cas de la championne olympique Nafi Thiam (longueur), de Thomas Carmoy (hauteur), d’Eliott Crestan (800m) ou d’Arnaud Art (perche). Rani Rosius (60m) et Michael Obasuyi (60m h.), qui préparent les championnats d’Europe pour lesquels ils sont déjà qualifiés, n’auront qu’un(e) concurrent(e) dans leur épreuve respective. Triste ! D’autant que bon nombre d’athlètes sont laissés sur le carreau et qu’il suffirait d’un peu de bonne volonté pour garnir certaines épreuves. C’est le 400m féminin, avec huit partantes annoncées, qui sera la course la plus courue de cette compétition.