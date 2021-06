Les organisateurs du Meeting international de la Province de Liège avaient réuni les médias au stade de Naimette-Xhovémont, ce vendredi matin, pour préfacer la 19e édition qui aura lieu le mercredi 30 juin. Et pour annoncer plusieurs bonnes nouvelles, dont la participation de « notre » Nafi Thiam et de la Sud-Africaine Caster Semenya à cette réunion qui, après un an d’absence pour cause de pandémie de coronavirus, s’apprête à faire un retour en force au calendrier même si ce sera en présence d’un public encore très restreint.

"À un jour près, nous aurions pu accueillir 2500 spectateurs ; malheureusement ce ne sera pas le cas. La jauge est de 400 personnes dont une centaine de bénévoles, environ 120 jeunes (Ndlr : des pupilles aux scolaires), les athlètes du programme principal ainsi que quelques accompagnants", explique la Députée provinciale, Katty Firquet. "Le cas échéant, nous pourrions avoir 30 à 50 places à faire gagner à travers des concours."

La convention qui lie la Province à la société Golazo, dont le savoir-faire en matière d’organisation n’est plus à démontrer, court jusqu’en 2024. D’ici à cette autre année olympique, les autorités locales entendent bien aider le meeting, grâce à la réalisation d’importants travaux de rénovation de l’infrastructure, à prendre une dimension supplémentaire et à continuer à se hisser toujours plus haut dans le ranking international. "Les travaux débuteront dès le 1er août et porteront sur l’ensemble du site : la piste bien sûr mais aussi le terrain intérieur, les gradins et la réfection des voiries périphériques", précise Katty Firquet.

Mais avant la 20e édition du meeting qui sera celle du renouveau, le plateau annoncé pour la réunion de ce 30 juin promet beaucoup. "Nous sommes très heureux d’annoncer que Nafi Thiam disputera sa dernière course ici à Liège avant de partir au Japon pour les Jeux olympiques : sur 100m haies, elle sera opposée notamment à Anne Zagré", indique Cédric Van Branteghem, le directeur du département Athlétisme chez Golazo. La médaillée d’or de Rio avait d'ailleurs enregistré un message pour l’occasion : "Je suis heureuse de pouvoir me produire à Liège dans les installations de mon club, il est important pour les athlètes de recevoir des opportunités pour se produire en compétition et il s’agira en ce qui me concerne de l’étape finale dans ma préparation pour les Jeux de Tokyo. J’espère terminer sur une bonne note !"

Quelques-uns des principaux athlètes belges du moment seront également de la fête : Elise Vanderelst (800m) et Eliott Crestan (800m), qualifiés depuis peu pour les Jeux olympiques, viendront, par exemple, tester leur forme et leur pointe de vitesse sur la piste de Naimette. Noémie Yarigo et Mary Moraa seront les principales adversaires de la Montoise tandis que Collins Kipruto pourrait pousser le Namurois vers un chrono de pointe. Le médaillé de bronze du dernier Euro indoor, le Carolo Thomas Carmoy, bénéficiera lui aussi d’une belle opposition avec Bohdan Bondarenko et Dzmitry Nabokov. Enfin, le duel sur 100m entre Cynthia Bolingo et Rani Rosius vaudra, lui aussi, la peine d’être vu, tout comme la performance de la double championne olympique Caster Semenya et de Francine Niyonsaba, engagées toutes deux sur 5000m. Ce sera en direct sur Tipik ou sur la chaîne locale RTC dès 19h30...