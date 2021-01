Ce mardi 5 janvier, Nafi Thiam et Anne Zagré, ainsi que leurs entraîneurs respectifs, ont mis le cap sur la Guadeloupe pour un stage de trois semaines au Creps, le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives des Antilles et de la Guyane, munie d’une piste connectée toute neuve. Samedi, après quelques jours passés sur place, dans des conditions métérologiques idéales, et avant un jour de repos prévu ce dimanche, la championne olympique de l’heptatlon a fait un premier point sur sa préparation.

"La semaine s’est bien passée, j’ai fait de bons entraînements malgré le décalage horaire et la fatigue dans les jambes", dit-elle sur son compte Instagram. "En plus la météo ici est juste incroyable. Les gens sont super cools, on a été hyper bien reçus. Je suis vraiment trop contente d’être ici. Je vais bien profiter de mon dimanche, on va aller un peu découvrir l’île et, lundi, on est de retour au boulot !"

