Comme en 2019 et en 2021, Nafi Thiam doublera 100m haies et saut en longueur lors de la réunion de Leiden, aux Pays-Bas, le samedi 11 juin prochain. Les organisateurs du meeting “Gouden Spike” ont communiqué eux-mêmes la nouvelle ce lundi.

En 2021, année de son deuxième titre olympique à l’heptathlon, notre compatriote avait signé des performances de 13.57 et de 6,62m lors de sa préparation pour Tokyo. "Elle avait battu Anouk Vetter et Emma Oosterwegel", rappelle le communiqué de l’organisation. "Ce trio du Benelux allait composer à Tokyo le podium des Jeux olympiques à l’heptathlon."

Deux ans plus tôt, en 2019, Nafi Thiam était déjà présente à Leiden où elle avait établi un chrono de 13.62 sur 100m haies et signé un saut à 6,65m en longueur, à deux semaines du Décastar de Talence et à quatre mois des championnats du monde de Doha.

L’heptathlonienne vient de signer son retour à la compétition, dimanche à Lokeren, avec un premier chrono de 13.58 sur 100m haies. En pleine préparation pour les championnats du monde, elle s’alignera aussi sur 200m ce samedi à Oordegem.