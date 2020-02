La championne olympique, qui effectue sa rentrée au National ce dimanche à Gand, éprouve des difficultés à rentrer dans les meetings à l’étranger. Explications.

Qui veut de la championne olympique de l’heptathlon dans son meeting ? La question peut paraître saugrenue… Et pourtant ! Depuis quelques semaines, Nafissatou Thiam est bel et bien confrontée à un problème lorsqu’il s’agit de lui trouver une compétition de longueur à laquelle son entraîneur et elle aspiraient en rentrant de leur stage en Afrique du Sud.