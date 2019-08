La Diamond League fait étape à Zurich, ce jeudi soir, pour la première des deux finales du circuit mondial, l’autre conduisant les athlètes à Bruxelles le vendredi 6 septembre pour le Mémorial Van Damme. L’occasion pour Noah Lyles de débouler une dernière fois dans la ligne droite avant de se consacrer au 200 m tant au stade Roi Baudouin qu’aux championnats du Monde de Doha. L’athlète de 22 ans, détenteur de la deuxième performance de la saison (9.86), semble capable de tout, et certainement de dominer le champion du monde en titre, Justin Gatlin.

Au saut à la perche , la présence de Kendricks, Duplantis, Lavillenie, Lisek et Braz fait planer un parfum de finale mondiale sur le Letzigrund. Le vainqueur de la Ligue de diamant prendra certainement un petit avantage psychologique sur la concurrence. Côté français, on attend un sursaut de la part du recordman du monde Renaud Lavillenie, bloqué à 5,85 m.

Sur 400 m haies, alors que le Qatarien Abderrahman Samba se repose avant la grande échéance mondiale devant son public, les deux autres favoris pour la couronne mondiale, Karsten Warholm et Rai Benjamin, vont en découdre pour la première fois dans une course qui pourrait aller très vite. Warholm, qui a battu deux fois le record d’Europe (porté à 47.12), est dans une forme étincelante et sera sans doute poussé dans ses retranchements par le 3e performeur de l’histoire.

Côté féminin, dans cette même épreuve, un mois après avoir battu le record du monde (52.20), Dalilah Muhammad retourne sur la piste pour un nouvel affrontement avec Sydney McLaughlin.