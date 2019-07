L'Américain Noah Lyles, auteur d'un 200 m diabolique en 19.50 (-0,1 m/s) pour devenir le 4e meilleur performeur de tous les temps derrière Usain Bolt, Yohan Blake et Michael Johnson, fut le grand protagoniste du meeting Diamond League de Lausanne ce vendredi soir.

Après une défaite honorable face à son compatriote Michael Norman le 6 juin à Rome (19.72), Lyles a clairement accéléré pour devancer l'Equatorien Alex Quinonez (19.87) et le Canadien Andre de Grasse (19.92), de retour au très haut niveau. Son chrono est le 8e de l'histoire et le plus rapide depuis Usain Bolt en 2012.

Dominateur en Ligue de diamant depuis deux ans, le Floridien (21 ans) n'a encore jamais participé à une grande compétition internationale (4e des sélections américaines et non qualifié pour les Jeux de Rio, blessé pendant les Mondiaux de Londres en 2017). Il s'avance en grand favori pour les Mondiaux de Doha.

"Les Mondiaux, j'attends ça depuis 2017, depuis si longtemps! Mais je n'ai aucune pression, comme je n'ai jamais participé à un grand championnat", avait-il assuré jeudi en conférence de presse.

Chez les femmes, c'est la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce qui a marqué les esprits sur 100m en s'imposant dans un superbe chrono de 10.73 devant Dina Asher-Smith.

Autres prestations notables : les 49.17 de Salwa Eid Naser sur 400 m, les 3.28.77 de Timothy Cheruiyot sur 1 500 m (où Jakob Ingebrigtsen, 18 ans, a terminé 2e en... 3.30.16 !) ou encore les 6,01m de Piotr Lisek à la perche à l'issue d'un concours particulièrement enlevé.

© AFP



L'Éthiopien Hagos Gebrhiwet s'est lui chargé d'offrir une scène insolite aux spectateurs présents. En tête du 5.000m à un tour de la fin, il a franchi la ligne les bras levés 400m trop tôt. Il s'est rapidement rendu compte de son erreur mais n'a pas pu faire mieux qu'une 10e place alors que son compatriote Yomif Kejelcha a décroché la victoire.