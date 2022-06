Le record de Belgique du 400 m haies détenu par Marc Dollendorf (48.91) aura donc tenu près de 26 ans, moment choisi par Julien Watrin pour le lui enlever pour un centième et pour signer ainsi le minimum pour les championnats du monde qui se dérouleront le mois prochain à Eugene. Un chrono de 48.90 qui est, pour le Gaumais, la sixième amélioration consécutive de son record personnel en six courses (trois en 2019 et trois en 2022) progressant de 2’18’’ dans ce laps de temps. Impressionnant !