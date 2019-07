Camille Laus s'est classée 4e du 200m de la Nuit de l'athlétisme à Heusden-Zolder samedi soir en 23.62.

La Bruxelloise, qui reprenait la compétition après un gros bloc d'entraînement, a signé un nouveau record personnel.

"Nous avons passé un mois d'entraînement très dur et c'est la première semaine où nous pouvons relacher un peu", a indiqué la Belgian Cheetah. "Le but était de profiter de ce 200m pour faire de la vitesse avant de s'attaquer résolument au minimum mondial sur 400m (51.80, ndlr). Je suis contente de ma prestation ici qui est mon record personnel. Je vais consacrer tout le mois d'août pour tenter de ma qualifier Il y aura des courses toutes les semaines et le but sera de culminer au championnat de Belgique et au Mémorial Van Damme".

L'athlète francophone des Belgian Cheetahs est déjà qualifiée pour les relais 4X400m (féminin et mixte) pour les Mondiaux de Doha.