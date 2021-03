Objectif atteint pour Thomas Carmoy avec la médaille de bronze: "Je voulais me faire un nom" Athlétisme Laurent Monbaillu © Belga

Thomas Carmoy a pris le bronze derrière les intouchables Nedasekau et Tamberi.



Le Biélorusse Maksim Nedasekau (2,37m au premier essai) et l’Italien Gianmarco Tamberi (2,35m au deuxième) étaient intouchables, ce dimanche, à Torun. Derrière eux, Thomas Carmoy a pris la première des places accessibles, grâce à un saut réussi au premier essai à 2,26m, et une médaille de bronze à laquelle il n’avait pas osé croire.



(...)