out ce que je dis n’engage que moi, en tant qu’administrateur de la LBFA", annonce notre interlocuteur. Olivier Parvais, 54 ans, a endossé cette fonction à la ligue francophone d’athlétisme en octobre 2020. Président de l’Union Sportive Braine Waterloo, il s’était présenté au vote estimant "qu’on peut être davantage performant avec un budget de fonctionnement annuel d’environ 2,5 millions d’euros", pensant aussi pouvoir apporter sa pierre à l’édifice et "faire progresser l’outil en matière de communication, de valorisation et de détection chez les jeunes". Les idées ne manquent pas.

Moins d’un an et demi plus tard, le temps d’apprécier le fonctionnement de l’ASBL qui chapeaute l’athlétisme francophone, Olivier Parvais tire toutefois un constat pour le moins amer sur ces premiers mois vécus "de l’intérieur".

(...)