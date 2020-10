Ce n’est pas courant : avant les élections à la présidence de la LBFA lors desquelles il sera opposé au dirigeant sortant Thomas Lefebvre le 10 octobre prochain, Bernard De Longueville a choisi de se présenter à la presse ce mercredi au club house de "son" CABW. Ce souci de la communication traduit peut-être l’expérience dans les affaires de cet économiste de formation qui fut le n°2 de la marque Lazer, de 1986 à 2003, avant de travailler pour Yamaha Belgique, puis IP Store et Bihr à qui il a revendu sa société.

"J’ai géré de nombreux dossiers de sponsoring sportifs et noué une relation de confiance avec des pilotes tels Stefan Everts ou Valentino Rossi, mais aussi traversé des crises comme celle de l’affaire Festina", explique ce directeur commercial de 58 ans. "J’ai présidé des conseils d’administration, organisé des conventions internationales et je sais ce que cela signifie de gérer un réseau. Cela fait quelques atouts. A contrario je dirais que mes problèmes sont un, d’appartenir au CABW (NdlR : considéré comme l’un des rares très grands clubs francophones), auquel je suis affilié depuis 45 ans, et deux, de ne pas être un candidat très connu."

Mais Bernard De Longueville, d’abord pressenti pour un poste d’administrateur avant d’être encouragé à franchir une 10e et dernière haie ("Je me suis dit : allons-y pour la totale"), son épreuve de prédilection, y travaille. Désireux de "rendre à l’athlétisme tout ce qu’il m’a apporté, c’est-à-dire une structure, des valeurs, la gestion des objectifs et du stress, le goût de l’effort…", cet athlète Master, détenteur de nombreux titres nationaux sur les haies et à la longueur ainsi que de trois records de Belgique, souhaite piloter la ligue avec un comité directeur dynamique. Raison pour laquelle il est parti en campagne afin de susciter des candidatures. "Et cela a assez bien fonctionné puisque plus de la moitié sont de nouveaux candidats", glisse-t-il. "Je n’oublie pas qu’on évolue dans le cadre du bénévolat. Chacun vient avec ce qu’il a, avec le temps qu’il a à offrir, avec ses compétences."