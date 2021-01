Engagés ce samedi au meeting indoor de Liévin, Oussama Lonneux, Stijn Baeten et Robin Hendrix ont profité du très bon travail du lièvre Philip Cortrviendt pour réussir à descendre sous la limite de qualification pour les championnats d'Europe en salle de Torun. Lonneux, vainqueur de l'épreuve, a pulvérisé son ancien record (3.47.38) et signé un chrono de 3.39.60, Baeten (3e) a réussi un temps de 3.39.88 (ancien record : 3.41.20) et Hendrix (4e) a établi un chrono de 3.40.83 pour ses débuts en salle sur la distance. Un chrono de 3.41.32 est demandé pour intégrer la sélection belge. On notera aussi que Dorian Boulvin a terminé 8e de la course en 3.57.73. "Je suis choqué", expliquait Oussama Lonneux. "Je viens de réaliser ici la meilleure performance sur piste de ma carrière, si on peut appeler cela une carrière. J'étais vraiment facile, en tout cas jusqu'aux mille mètres. Après, j'ai senti l'acide lactique arriver, mais j'ai pu bien terminer au mental..."