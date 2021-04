Nafi Thiam ne disputera pas d’heptathlon avant les Jeux olympiques de Tokyo. Ainsi en a décidé la championne olympique en titre qui, dans sa newsletter, s’en est expliquée : "Avec les entraînements hivernaux et deux très bons camps d’entraînement derrière moi, je suis très excitée à l'idée d’entamer la saison estivale. Je ne concourrai pas dans un heptathlon complet avant les Jeux de Tokyo, cela me permettra d’avoir plus de temps et, plus important encore, plus d’énergie pour travailler sur certaines améliorations techniques dans les épreuves individuelles. Je n’ai pas encore décidé de mon calendrier de compétition..."

Le dernier heptathlon auquel a pris part Nafi Thiam est celui des championnats du monde de Doha en octobre 2019. Cet hiver, la vice-championne du monde a remporté l’or au pentathlon lors des championnats d'Europe en salle de Torun, en Pologne. Elle avait envisagé de se rendre à Götzis, en Autriche, fin mai, pour y disputer l'heptathlon mais son entraîneur Roger Lespagnard n'y était pas entièrement favorable dans le contexte actuel et vu le délai de récupération, trop court selon lui, avant de partir pour le Japon.