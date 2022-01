C’est au travers d’un communiqué on ne peut plus laconique, publié ce vendredi sur son site internet dans la rubrique des "avis aux cercles", que la LBFA a annoncé que "le meeting international de Louvain-la-Neuve, prévu le samedi 19/02/2022, est annulé." On imagine que le contexte sanitaire est à l'orgine de cette décision... Le meeting de Louvain-la-Neuve émargeait à la catégorie ‘bronze’ (le troisième niveau) du World Athletics Indoor Tour et devait être organisé par Golazo, en collaboration avec les autorités sportives locales.