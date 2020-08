Les championnats de Belgique, programmés à huis clos au stade Roi Baudouin le week-end des 15 et 16 août, se dérouleront sans Nafi Thiam.

La protégée de Roger Lespagnard ressent, en effet, depuis quelques jours « une fatigue musculaire et tendineuse », a expliqué l’entraîneur liégeois au « Soir ». « Elle ne met plus de spikes et s’entraîne uniquement en chaussures de jogging, en évitant les épreuves comme la hauteur ou la longueur où une impulsion est nécessaire. Elle a décidé qu’il valait mieux se reposer un peu pour être bien au Mémorial Van Damme, où elle espère réussir un truc. »

Le 4 septembre, à Bruxelles, la championne olympique de l’heptathlon doit se confronter à la championne du monde, Katarina Johnson-Thompson, dans trois épreuves : le 100m haies, le poids et la hauteur. Croisons les doigts !