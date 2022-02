Paulien Couckuyt ne sera pas présente au départ du 400m, ce samedi, à Louvain-la-Neuve, à l’occasion des championnats de Belgique en salle. L’athlète de 24 ans, détentrice du record national du 400m haies (54.47 en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo), l’a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi.

Victime d’une déchirure au niveau de l’ischio-jambier il y a six semaines, la sprinteuse entraînée par Rudi Diels a connu une bonne revalidation mais elle a décidé de s’accorder une semaine de repos supplémentaire “parce que, dit-elle, cela m’a coûté beaucoup d’énergie, physiquement et mentalement, pour revenir à niveau le plus vite et le mieux possible”. Son objectif hivernal étant d’être prête pour disputer les championnats du monde en salle, à Belgrade, avec les Belgian Cheetahs.