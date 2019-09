Jonathan Sacoor a remporté le titre du 400m en 45.31, à 1 centième du minimum, devant Kevin Borlée et Dylan Borlée

La deuxième journée des championnats de Belgique d’athlétisme, au stade Roi Baudouin, a accouché d’emblée d’un premier minimum mondial, ce dimanche après-midi.

La finale du 400m haies féminin été remportée par Hanne Claes en 55.36, le deuxième chrono de sa carrière, devant Paulien Couckuyt qui, avec un gros record personnel de 55.46, rejoint la Louvaniste parmi les qualifiées pour les championnats du monde de Doha. Membre des Belgian Cheetahs, Paulien Couckuyt, 22 ans, était devenue championne d’Europe espoirs au mois de juillet sur 400m haies.

Un chrono de 56.00 était demandé aux athlètes dans cette épreuve. "Je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat !" commente l'athlète entraînée par Rudi Diels. "Avec Hanne (Claes) dans la course, c'était plus facile de faire un beau chrono. Je suis vraiment très heureuse."

Hanne Claes avait, elle aussi, des raisons de se réjouir puisqu'elle a réussi le minimum pour les Jeux olympiques de Tokyo (55.40). "J'avais pourtant pensé ne pas courir ce matin après avoir été malade pendant la nuit", explique, tout sourire, l'athlète entraînée par Jacques Borlée. "Je me suis progressivement sentie mieux et ce fut une belle course, très disputée, avec ce minimum olympique à la clé pour moi. Je suis soulagée de l'avoir déjà en poche."

Chez les hommes, Julien Watrin est sacré champion de Belgique en 49.92, un nouveau record personnel pour l'athlète de Dampicourt qui n'a toutefois pas approché le minimum pour Doha (49.30). "Je suis content d'avoir battu mon record, c'est toujours chouette, mais j'ai de petits regrets parce que j'ai testé quelque chose dans le virage et que ça n'a pas payé Le minimum était possible", a réagi Julien Watrin.

Épreuve très attendue, le 400m masculin a été remporté par Jonathan Sacoor en... 45.31, à 1 centième à peine du minimum mondial. Dans un premier temps, le marquoir s'est arrêté sur 45.29 mais a ensuite été corrigé à 45.31. Une terrible désillusion pour le Brabançon qui avait levé les bras juste après la ligne d'arrivée. Kevin Borlée (45.61) et Dylan Borlée (45.74) l'accompagnent sur le podium après avoir réussi leur meilleur chrono de la saison.

Camille Laus a enlevé le titre de championne de Belgique du 400m en 52.27.

Sur 800m, les lauriers ont été remportés par Renée Eykens (2.02.47) et par le Namurois Eliott Crestan (1.48.43).

Dans les concours, on notera la victoire de Thomas Carmoy avec un saut à 2,20m. Le Carolo a ensuite échoué à 2,26m.

À la perche féminine, Fanny Smets s'est imposée avec 4,21m après avoir tenté de franchir 4,56m. À la longueur, le titre masculin est revenu à Mathias Broothaerts (7,64m) devant Corentin Campener (7,55m).