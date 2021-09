Genyn remporte sa deuxième médaille à Tokyo après avoir remporté la médaille d'argent sur le 200 m dans la classe T51 pour les athlètes avec une atteinte totale des membres et du tronc.

Au total, la délégation belge a déjà décroché 15 médailles à Tokyo dont quatre en or: deux grâce à Michèle George en dressage (grade V), une par l'entremise du pongiste Laurens Devos (grade 9) et enfin celle de Peter Genyn

Trois médailles d'argent ont été enlevées par Peter Genyn (T51) sur 200 m en athlétisme, Ewoud Vromant (C2) en cyclisme contre-la-montre sur route et, donc Tim Celen (T2) dans la course en ligne.

Huit médailles de bronze complètent pour le moment ce bilan : deux en dressage gagnées par Manon Claeys (grade IV), une en tennis de table avec Florian Van Acker (grade 11), une en cyclisme sur piste grâce au tandem Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur dans le kilomètre en contre-la-montre, deux en athlétisme enlevées par Roger Habsch (bronze) dans le 100 et 200 m (T51), deux en cyclisme contre-la-montre sur route qui sont revenues à Maxime Hordies (H1) et Tim Celen (T2).