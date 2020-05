© D.R.

"Heureusement, comme il fait beau, on s’entraîne principalement à l’extérieur pour le moment", explique Kevin Borlée, en référence à la piste longeant le boulevard de Lauzelle qui, elle, reste à leur disposition. "Ce qui est un peu plus embêtant, c’est que la salle de musculation sera fermée. On devra s’organiser autrement."

Après avoir attendu tellement longtemps cette salle d’athlétisme, inaugurée en mai 2019, ses pensionnaires sont déjà contraints de la délaisser pour quelque temps. Un cas de force majeure, bien entendu.