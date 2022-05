C’est un rendez-vous traditionnellement très prisé par les coureurs de fond du continent : la Coupe d’Europe de 10.000m se déroulera ce 28 mai à Pacé, en Bretagne (Ille-et-Vilaine), dans l’arrondissement de Rennes. Quatre athlètes ont été retenus pour ce rendez-vous par la commission de sélection de la fédération belge: trois femmes (Nina Lauwaert, Florence De Cock et Chloé Herbiet) et un homme (Soufiane Bouchikhi). Les critères de sélection étaient fixés respectivement à 33:36.72 et à 28:52.10.

Soufiane Bouchikhi s’est qualifié le week-end dernier grâce à son chrono de 28:08.89 établi à Londres et il a décidé d’honorer sa sélection. Au total, pas moins de 13 athlètes belges (4 femmes et 9 hommes) avaient réussi les critères de sélection depuis le 1er janvier 2021 mais, vu le calendrier très chargé cet été et les priorités fixées par les uns et les autres, ils ne seront finalement que quatre à se rendre en France à la fin de ce mois de mai.