Les championnats du monde se sont refermés ce dimanche sur un total de quatre places de top 8 dans le clan belge. Le meilleur des bilans pour la plus grosse délégation de l’histoire.

Avec sa médaille d’argent, le deuxième meilleur résultat all-time de l’athlétisme belge (ex æquo), Nafi Thiam a signé la meilleure perf de notre délégation dans cette compétition, comme en 2017. L’heptathlonienne devance... nos trois équipes de relais 4x400 m, les Belgian Tornados, les Belgian Cheetahs (6es) mais aussi le mixte (6e).

Derrière eux, Thomas Van der Plaetsen a réussi une belle performance au décathlon (9e), tout comme les jeunes Hanne Maudens et Noor Vidts ont contribué à un beau tir groupé dans les épreuves combinées avec, respectivement, une 11e et une 15e places.

La 11e place de Claire Orcel mérite aussi d’être soulignée compte tenu de la jeunesse de la Bruxelloise de 21 ans et la densité de l’épreuve. Mention aussi pour Hanne Claes (12e sur 400 m haies) qui a prouvé, tant en individuel qu’avec les relais féminin et mixte auxquels elle a contribué, qu’elle avait bien géré sa saison. Elle a, de ce fait, obtenu sa qualification dans chacune des trois épreuves.

Ben Broeders, finaliste au saut à la perche, et Jonathan Sacoor, demi-finaliste sur 400 m, incarnent eux aussi de beaux espoirs pour demain. Quant à Isaac Kimeli, il n’a pas ménagé ses efforts et a montré qu’il était capable de rivaliser, jusqu’à un certain point, avec les meilleurs mondiaux sur 5 000 m. Fanny Smets peut, elle, être créditée d’une bonne performance et Ismaël Debjani devra être revu dans d’autres conditions. Au cours d’une année olympique qui est dans toutes les têtes…