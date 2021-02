Un plateau réduit à sa plus simple expression, avec une cinquantaine d’athlètes sous statut, un programme sportif décapité, certaines épreuves ne pouvant tout simplement pas se tenir faute de... participants, une superbe salle de Louvain-la-Neuve où l’on entend les mouches voler : la version Covid-19 des championnats de Belgique indoor toutes catégories, à huis clos, dont les modalités de participation très contraignantes ont été définies rappelons-le par le monde politique, s’est révélée bien triste sous bon nombre d’aspects.

"Je me rends compte de la chance d’être ici et d’avoir pu faire un circuit de meetings quasiment normal cet hiver", indique Anne Zagré, sacrée sur 60 m haies en 8.09 devant Eline Berings (8.12) dans un silence quasi religieux. "Oui, je me sens privilégiée par rapport à d’autres qui n’ont pas eu la possibilité de pouvoir courir et pour qui j’ai une grosse pensée."

(...)