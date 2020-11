Cheptegei a battu le record du monde sur les 5.000 m (12:35.36), 10.000 m (26:11.00) et les 5 km sur route (12:51). Duplantis a battu le record du monde de saut à la perche à deux reprises (6m17, 6m18) et réussi la meilleure performance absolue en plein air (6m15), Vetter a réalisé la 2e meilleure marque au javelot de l'histoire (97m76), l'Américain Ryan Crouser la 3e absolue ex-aequo au lancer du poids (22m91) et le Norvégien Karsten Warholm a couru le 2e 400 m haies le plus rapide à ce jour (46.87).

Le 2 novembre, World Athletics avait annoncé la liste des dix finalistes. Les cinq athlètes qui n'ont pas été retenus après les votes sont les Américains Donavan Brazier et Noah Lyles, l'Ougandais Jacob Kiplimo, le Suédois Daniel Stahl et le Kenyan Timothy Cheruiyot.

Un vote a été réparti en trois périodes afin de déterminer les cinq finalistes. Le Conseil de World Athletics et la World Athletics Family voteront par courrier électronique, tandis que les fans pourront voter en ligne via les plateformes de médias sociaux de World Athletics. Les votes du Conseil comptent pour 50 %, les deux autres catégories représentent 25 %. Le vote s'est terminé le 15 novembre à minuit.