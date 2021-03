La Limbourgeoise de 20 ans a terminé la première demi-finale en 7.29, un centième de seconde plus vite que son temps du matin en série mais toujours deux centièmes de seconde au-dessus de son record personnel (7.27), à la quatrième place. Son temps s'est avéré 3/100es trop lent pour être repêchée. elle termine 11e.

"Je n'avais pas compté sur la finale", a déclaré Rosius après coup. "Je suis très heureuse d'être arrivée en demi-finales et d'avoir été un peu plus rapide que dans la série. C'est dommage que je n'aie pas pu réaliser un nouveau record personnel parce que ça se passait bien. Le départ était meilleur, mais l'attente avant le départ était vraiment trop longue. Il est alors difficile de garder la concentration. Quand nous avons dû commencer, mes pieds dormaient encore dans mes pointes. J'ai pu montrer le meilleur de moi-même. Je pense que c'est tout ce que j'avais pour le moment, mais cela n'enlève rien au fait que j'en attends davantage. Passons maintenant à la saison de plein air. Je sais qu'il y a encore du travail à faire. Je n'avais pas encore l'impression que tout allait bien, je n'avais pas l'impression que ça allait vite tout de suite. Ce n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ne suis pas ici avec mon propre entraîneur. Johan sait exactement quoi me dire, juste avant une course. J'espère qu'il pourra venir la prochaine fois".

En un an, Rosius est passée d'un statut anonyme à la nouvelle sensation du sprint, belge. "Il y a soudain beaucoup d'attention, mais c'est surtout bon pour notre sport. Je pense donc qu'il est bon qu'il y ait maintenant une plus grande attention pour l'athlétisme. J'espère que ce ne sera pas trop (difficile à supporter, NDLR), mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas trop grave".