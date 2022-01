Dimanche, le Topsporthal de Gand accueillera les Championnats flamands en salle. La saison en salle connait un début timide, car seulement quelques athlètes du top se présenteront dans les blocs de départ. La compétition offre surtout une occasion de réussir les temps limites pour les Mondiaux programmés fin mars à Belgrade.

Le 60m féminin proposera un duel entre la favorite Rani Rosius et la Belgian Cheetah Imke Vervaet. Elles possèdent un record personnel respectivement de 7.27 et 7.42, le temps de qualification pour les Mondiaux est fixé à 7.30. Rosius a récemment eu le coronavirus et n'est pas encore rétablie à 100%, a-t-elle indiqué. Le 60m masculin comptera un candidat aux Mondiaux, Kobe Vleminckx. Son record personnel est de 6.65, à peine deux centièmes au-dessus de la limite qualificative.

Hanne Maudens, qui a laissé tomber le 400m et le 800m pour revenir dans les épreuves multi-disciplines, a choisi de s'aligner sur le 60m haies et le lancer du poids. Philip Milanov, détenteur du record national du disque, lancera lui aussi le poids dimanche.

La période de sélection pour les Mondiaux (18-20 mars) court jusqu'au 7 mars.