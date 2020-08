À 20 ans, la Limbourgeoise a remporté le titre sur 100 m en 11.39.

Perturbés tant samedi que dimanche par les orages et les problèmes techniques, au niveau du chronométrage, qui en ont découlé, les championnats de Belgique ont permis à Rani Rosius, 20 ans, de se faire un nom dans la galaxie des meilleures sprinteuses belges de l’histoire. Avec une victoire sur 100 m dans un remarquable chrono de 11.39 (+0,7 m/s) devant Cynthia Bolingo (11.63) et Imke Vervaet (11.68), puis un record égalé sur 200 m (23.90) où elle a pris la 3e place derrière... Vervaet (23.42) et Bolingo (23.43), la Limbourgeoise au format de poche a marqué les esprits.