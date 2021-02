La Montoise de 23 ans, qui avait contracté le coronavirus en novembre, a signé une grande performance sur 1500m mardi soir à Liévin.

Raymond Castiaux est un entraîneur heureux. Le coach d’Elise Vanderelst avait certes anticipé un chrono "de l’ordre de 4.05-4.06" mais voir son athlète le réaliser sur la piste de Liévin, mardi soir, et s’emparer du record de Belgique en plus du minimum européen l’a comblé. "Elle avait fait des entraînements costauds dernièrement, avec notamment un 2.40 sur 1000m à Louvain-la-Neuve, et je la pensais bien capable d’aller très vite dans une course relevée", explique l’entraîneur qui fêtera ses 71 ans dans quelques jours. Et quelle course puisque le record du monde de la discipline est tombé des œuvres de l’Ethiopienne Tsegay (3.53.09) ! "J’avais dit à Elise de passer en 2.45 aux 1000 mètres, ce qu’elle a fait, pour assurer un chrono de 4.07 et elle a terminé très fort en plus, laissant pour la première fois l’Espagnole Guerrero derrière elle."