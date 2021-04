Mais il est d’ores et déjà acquis (World Athletics l’a confirmé à la Ligue royale belge d’athlétisme dans le courant de la semaine) que Christian Iguacel, blessé à l’ischio et forfait, ne pourra être remplacé suite à la publication en ligne des listes d’inscription. Une mauvaise surprise...

Reste à présent à savoir si Jonathan Sacoor sera en mesure de rejoindre ses équipiers (les trois frères Borlée et Robin Vanderbemden) en provenance des États-Unis. Car, en dépit de ce qui avait été convenu, l’Université du Tennessee a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus libérer son étudiant pour la compétition internationale de relais qualificative pour les Mondiaux 2022. Le sprinter brabançon parviendra-t-il à un accord in extremis ? Wait and see… Son absence serait, en tout cas, également préjudiciable au relais 4x400 m mixte, Jonathan Sacoor figurant dans deux des trois équipes belges inscrites.