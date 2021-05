Kevin et Dylan Borlée, ainsi que Camille Laus disputeront deux finales aux Relais mondiaux ce dimanche à Chorzow en Pologne. En finale du relais mixte 4x400, à 19h20, Dylan Borlée donnera le départ pour céder ensuite le témoin à Cynthia Bolingo. Camille Laus et Kevin Borlée seront ensuite les deux derniers relayeurs. La Belgique est tout à fait à l'extérieur, au couloir 9, avec l'Irlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Brésil, l'Italie, la République Dominicaine et l'Espagne comme autres finalistes.

À 20h26, les Belgian Cheetahs disputeront leur finale avec, dans l'ordre, Paulien Couckuyt, Imke Vervaet, Margo Van Puyvelde, pour la première fois en action, (à la place de Cynthia Bolingo) et Camille Laus. La Belgique est au couloir 7 avec à l'extérieur l'Allemagne et les Pays-Bas. La France, l'Italie, Cuba, la Grande-Bretagne et la Pologne sont les autres finalistes.

Jonathan Sacoor sera le premier relayeur des Belgian Tornados à 20h42 pour la finale du 4X400m avec ensuite Robin Vanderbemden Dylan et Kevin Borlée. La Belgique est au couloir premier couloir intérieur occupé (le 2) avec la France, le Japon, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud, Botswana, l'Italie et la Colombie.

Les trois relais se sont qualifiés samedi pour les Mondiaux 2022 à Eugene (Etats-Unis).