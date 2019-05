Dylan Borlée a dépassé les coureurs brésilien et jamaïcain juste avant l'arrivée et a ainsi offert la victoire à l'équipe belge de relais mixte dans la première série, samedi aux Relais Mondiaux de Yokohama au Japon.

Liefde Schoemaker, âgée à peine de seize ans (elle est née le 6 décembre 2002), peut aussi se targuer d'une belle course au 3e relais.

Avant même que la nouvelle dramatique de la disqualification belge ne soit connue - disqualification provisoire avant d'être annulée - Liefde Schoemaker, exprimait sa joie devant la caméra de Belga. "Super contente. Je ne m'attendais pas à ce qu'on gagne notre série. Je suis aussi satisfaite de la façon dont j'ai géré ma course personnelle, donc je suis satisfaite du résultat."

C'est nouveau pour elle et ça vient très vite. Fin avril, Schoemaker ne savait pas qu'elle faisait partie de la sélection et qu'elle se rendrait à Yokohama. "Bien sûr que je suis impressionnée par tout ce qui se passe ici. Tous ces athlètes sont presque deux fois plus vieux que moi, donc je me sens petite ici, mais tout se passe bien."

Ce qui s'est certainement bien passé, c'est la course avec l'équipe inédite, qui a été bricolée jusqu'au dernier moment et dans laquelle Dylan Borlée a pris la place de Jonathan Sacoor comme dernier relayeur.

"Avant de commencer, Dylan avait dit : 'Ce serait bien si nous finissions premiers'", a poursuivi Schoemaker. "Nous avons vu qu'au début, il n'a pas laissé la distance entre lui et les deux premiers augmenter, puis à la fin, il les a rattrapés tous les deux, fantastique."

Julien Watrin est également très heureux que l'équipe mixte de relais ait déjà obtenu son ticket pour les championnats du monde de Doha. "Pour Dylan, Camille et moi, c'était notre deuxième course en très peu de temps. Ce n'est pas facile. Nous sommes donc très heureux d'avoir remporté la victoire. Il y avait beaucoup en jeu. En fait, il s'agit aussi d'un billet pour les Jeux Olympiques (de Tokyo en 2020, ndlr). Et le relais mixte est quelque chose qu'on ne peut pas faire ailleurs, donc c'était une occasion de nous qualifier ici."