A la suite de réclamations de nombreux pays, dont la Belgique, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a relancé une série d'invitation afin de compléter ses listes de participants en vue des championnats du monde de Doha qui débutent dans une semaine.

Chaque épreuve pourra présenter le nombre d'engagés annoncé à l'origine. C'est ainsi que la Ligue royale belge d'athlétisme (LRBA) a fait savoir vendredi en fin d'après-midi qu'elle a obtenu des invitations pour Renée Eykens (800m), Noor Vidts (heptathlon) et Imke Vervaet (200m). Cette dernière était déjà sélectionnée dans les relais 4X400m dames et mixte. Ce ne seront donc pas 27 mais 29 athlètes (14 hommes et 15 femmes) qui représenteront la Belgique dans la capitale du Qatar du 27 septembre au 6 octobre.

Onze d'entre eux ont bénéficié d'une invitation faute d'avoir manqué, parfois de très peu, les critères de sélection. Il s'agit de la plus large délégation belge présente lors de Mondiaux d'athlétisme qui sont apparus au calendrier en 1983.

La sélection belge à Doha :

Messieurs

Soufiane Bouchikhi (10.000m), Ben Broeders (perche), Ismaël Debjani (1500m), Thomas De Bock (marathon), Robin Hendrix (5000m), Isaac Kimeli (1500m, 5000m), Philip Milanov (disque), Jonathan Sacoor (400m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon)

Relais 4X400m (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)

Dames

Hanne Claes (400m haies), Paulien Couckuyt (400m haies), Renée Eykens (800m), Hanne Maudens (heptathlon), Claire Orcel (hauteur), Fanny Smets (perche), Manuela Soccol (marathon), Nafissatou Thiam (heptathlon), Hanna Vandenbussche (marathon), Imke Vervaet (200m), Noor Vidts (heptathlon), Anne Zagré (100m haies)

Relais 4X400m (Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Manon Depuydt, Camille Laus, Liefde Schoemaker, Imke Vervaet)

Mixte

Relais 4X400m (Hanne Claes, Manon Depuydt, Camille Laus, Imke Vervaet, Dylan Borlée, Kevin Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)