Jakob Ingebrigtsen, champion d'Europe en titre des 1.500 m et 5.000 m, a remporté un 5 km sur route à Stavanger pour le retour de l'athlétisme en Norvège après une pause forcée par la pandémie de Covid-19.

Le cadet de la fratrie Ingebrigtsen, 19 ans, a établi un nouveau record de Norvège en terminant le parcours dans les rues de Stavanger en 13 minutes 29 secondes, à peine moins que son grand frère Henrik qui est lui aussi descendu sous l'ancien record (13.37, par Sondre Nordstad Moen l'an dernier).

"C'était bon d'acccrocher à nouveau un dossard sur ma poitrine !" a souligné Jakob Ingebrigtsen, véritable phénomène de l'athléttisme mondial. "Première course de la saison... peut-être un retour sur la piste la prochaine fois, qui sait ?"

"Le plus important pour les garçons, c'est d'avoir une bonne expérience et d'entamer la saison", a déclaré à la chaîne NRK leur père et entraîneur Gjert Ingebrigtsen.