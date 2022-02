Après avoir repoussé à deux reprises son retour à la compétition (la dernière course officielle à laquelle elle a pris part datait du 5 juillet 2021), Cynthia Bolingo, malheureuse aux Jeux olympiques de Tokyo où elle n’avait pas pu montrer sa forme en raison de blessures, a réussi d’emblée, sur 400m, le minimum pour les championnats du monde en salle, ce samedi, à Dortmund. La Bruxelloise (record : 51.62), partie très vite, a dû s’incliner devant la Polonaise Justyna Swiety-Ersetic (52.10, record du meeting) et la Cubaine Roxana Gomez (52.60), mais sa troisième place en 52.61 lui permet de descendre très largement sous le minimum pour Belgrade (52.90). Et de rejoindre son amie Camille Laus parmi les qualifiées en individuel !

Sur 60m, Kobe Vleminckx a, lui, connnu moins de réussite puisqu'il a échoué à deux centièmes du minimum mondial, égalant son record personnel avec 6.65 en finale (6.67 en séres). Quant à Rani Rosius,qui a signé un chrono de 7.46 en séries du 60 féminin (minimum : 7.30), elle a échoué à se qualifier pour la finale.