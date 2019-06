Après les quatre premières épreuves de l'heptathlon, samedi au meeting Décastar de Talence, en France, Nafi Thiam est en avance sur le record d'Europe de la Suédoise Carolina Kluft (7.032 pts en 2007). Son entraîneur Roger Lespagnard croit que le record continental pourrait tomber dimanche.

"Elle fait presque exactement ce que j'avais prédit, sauf dans le saut en hauteur qui était vraiment exceptionnel", a commenté Lespagnard au terme de la première journée de Nafi Thiam qui a sauté 2m02. Jamais personne n'est montée aussi haut dans un heptathlon. "Elle était si forte et efficace au saut en hauteur, c'était incroyable. Elle n'a eu que deux minutes de repos à chaque fois parce qu'elle était la seule dans la compétition. Son saut de 2m02 était phénoménal, si impressionnant. Aussi bien dans les haies, le saut en longueur et le 200 mètres, elle a eu la malchance d'avoir un vent de face. Cela aurait donc pu aller mieux, et c'est certainement vrai pour le lancer du poids, où elle vaut trente centimètres de mieux à l'entraînement."

Avant d'aborder le Décastar, Thiam avait déclaré qu'elle n'était pas en pleine forme, quelques mois après sa déchirure du mollet qui avait annulé sa saison hivernale. Tout à coup, le record européen semble à portée de main.

Comment Lespagnard évalue-t-il les chances de son athlète ? "Vous pouvez commencer à y penser dès maintenant, car elle a 58 points d'avance sur le schéma. Elle ne pouvait pas mieux commencer qu'aujourd'hui, et cela si peu de temps après qu'elle a dû arrêter complètement l'entraînement pendant six semaines, mais nous verrons ce qu'il adviendra demain."