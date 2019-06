Avec son t-shirt jaune fluo et sa casquette blanche, qu’il portait parfois à l’envers (comme les jeunes…) pour protéger sa nuque du soleil, Roger Lespagnard n’est pas passé inaperçu auprès de sa championne. Que ce soit à la hauteur ou au poids, il fut comme d’habitude d’un précieux conseil, mimant les sauts et les lancers pour s’expliquer.

Au terme de cette folle première journée, l’entraîneur liégeois était aux anges, ne trouvant pas toujours les mots pour qualifier ce à quoi il avait assisté au premier rang. "Je pense qu’on ne pouvait rêver mieux comme scénario pour ce retour à l’heptathlon et je m’empresse de préciser que ni Nafi ni moi n’imaginions que ça se déroule aussi bien. Personnellement, je l’estimais capable de courir le 100 m haies en 13.40-13.45. Elle n’en a pas été loin, mais il faut tenir compte du vent… Ensuite, à la hauteur, Nafi s’est montrée diablement efficace. Chaque geste était efficient et c’est très positif. D’autant qu’étant seule dans le concours, elle a dû enchaîner les sauts toutes les deux minutes. Mais quelle démonstration ! Ça semblait si facile…"

Passé de l’autre côté du stade pour conseiller son athlète au lancer du poids, Roger prit place le long des balustrades, répondant même aux spectateurs amassés derrière lui pour assister à la prestation de Nafi. Celle-ci lança par trois fois au-delà des 15 m (15,41 m, 15,04, 15,16 m).

Une régularité appréciée par son coach qui, comme elle, sent qu’elle peut mieux. "Ce qu’il y a d’extraordinaire chez Nafi, c’est qu’elle n’a pas besoin de beaucoup s’entraîner pour atteindre ce niveau de performances. Mais, surtout, une fois en compétition, elle est assez intelligente pour corriger sans cesse les détails. Et, là, c’était parfait ! Enfin, presque… Ce vent de face sur 200 m l’a privée d’un meilleur chrono encore. Pas de chance ! Mais je suis rassuré et confiant pour l’avenir…"