Disponible dans les bons comme dans les (un peu) moins bons moments, Roger Lespagnard est revenu longuement sur la prestation de son élève, Nafi Thiam, lors de l’heptathlon des Mondiaux de Doha où la sociétaire du RFC Liégeois a remporté la médaille d’argent avec 6677 points. Seule une Katarina Johnson-Thompson très inspirée, avec quatre records personnels, l’aura devancée avec un total proche des 7000 points (6981 pts).

« Mes calculs sont encore bons : à Talence, en juin, j’avais dit à quelqu’un que si on voulait gagner ici à Doha, il faudrait faire 6970 points. Malheureusement, ce n’est pas Nafi qui l’a fait », explique l’entraîneur liégeois. «Il faut voir les circonstances. Si à Talence elle avait lancé le javelot à 57m, au lieu de 47m, elle serait presque arrivée à 7100 points. Mais elle avait sauté à 2,02m en hauteur et avait couru plus vite sur les haies qu’ici à Doha. Alors oui, je suis déçu qu’elle soit battue. Mais je sais – et Nafi le sait aussi - qu’elle aurait pu gagner. À la longueur, il y a eu certes eu une erreur technique, au niveau des marques, mais ses performances au poids et au javelot ont été clairement affectées par l’état de son coude. Si on avait eu le temps de faire plus de travail spécifique avant de venir à ces Mondiaux, l’histoire aurait pu être différente. Car entre une prise de contact au javelot à l’entraînement et une compétition où l’on doit se livrer à fond, il y a un monde de différence. »

Il n’empêche que la situation, avec ce coude à nouveau douloureux au deuxième essai ce jeudi, devient franchement préoccupante.

« Il faut en finir une fois pour toutes ! » lance Roger Lespagnard. « Nafi doit prendre le temps, observer une période de repos de huit semaines, comme on l’a fait pour sa blessure au soléaire, et ne pas arriver à Tokyo en ayant vu le javelot deux fois. Il faut une rééducation sportive spécifique. Concrètement, je me donne six mois pour que ce coude soit en ordre, pour qu’elle retrouve confiance dans son geste et pour qu’elle lance de nouveau à son véritable niveau.»

Dans l’optique des Jeux olympiques de Tokyo, Roger Lespagnard insiste sur le fait qu’il n’augmentera pas beaucoup le nombre d’entraînements même si Nafi Thiam est libérée du poids de ses études universitaires.

« J’ai respecté le deal qui était de lui laisser faire ses études », insiste l’entraîneur. « Mais on ne va pas commencer à s’entraîner deux fois par jour, six fois par semaine. On va surtout gagner en qualité d’entraînement et en technique, sur les haies par exemple, où elle peut bien gagner un dixième sur son record et tourner en 13.20. Pour le reste, on va travailler ses acquis. À dix mois des Jeux, ce n’est pas le moment de partir deux mois en vacances...»