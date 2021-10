Dans deux semaines environ, début novembre, Roger Lespagnard retrouvera Nafi Thiam à l’entraînement. L’entraîneur, qui fêtera ses 75 ans ce dimanche, a, lui aussi, goûté à un repos bien mérité avant de retrouver au stade les jeunes athlètes qu’il dirige dans la Cité ardente.

"J’étais très fatigué au retour du Japon, où il n’a pas toujours été évident de trouver le sommeil, et j’avais besoin de récupérer", raconte le mentor de la médaillée d’or de Tokyo. "À présent, tout va bien ! Nafi, elle, en profite encore un peu. Je la comprends : avec le report des Jeux, le dernier cycle olympique a duré cinq ans au lieu de quatre et la dernière année fut vraiment loin d’être un long fleuve tranquille en raison de toutes les contrariétés liées au coronavirus. C’était une année épuisante à tous niveaux et, mentalement, Nafi avait besoin d’une longue période de repos afin de déconnecter totalement."

