Vu les nombreuses annulations et le peu d’occasions de se mettre en évidence, la saison estivale 2020 s’annonce courte et nerveuse en Belgique. Dès ce vendredi soir, à Nivelles, à la veille d’un week-end bien chargé avec le GP Mingels et le Brussels GP, on attend quelques beaux duels dont un 1500 m de feu. Avec le local Ismaël Debjani, bien sûr, mais aussi plusieurs athlètes dirigés par Tim Moriau, Isaac Kimeli et Robin Hendrix en tête. Une armada qui, depuis février dernier, est regroupée sous la dénomination de Runners’lab Athletics Team, un projet imaginé par Moriau et qui s’est concrétisé grâce au soutien de partenaires importants dont l’équipementier Adidas. Une première en Belgique !

"Depuis cinq ans, avec l’Olympic Running Team, je disposais déjà de l’ossature de l’équipe", explique Tim Moriau, qui est devenu entraîneur à l’âge de 18 ans au sein de l’Olympic Essenbeek Halle. "Avec la création de cette nouvelle structure, qui est ‘marketée’ comme une équipe de cyclisme (NdlR : l’une de ses passions) le changement est surtout d’ordre… financier. Nous disposons d’un budget de fonctionnement beaucoup plus important et les athlètes, qui n’ont certes pas de contrat individuel avec l’équipementier, se sentent mieux soutenus. Et puis, pour eux, faire partie d’une équipe, même si les objectifs individuels diffèrent, c’est terriblement stimulant !"