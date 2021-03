À l’instar de Jonathan Nsenga côté LBFA, c’est aussi un ancien athlète de haut niveau, le Néerlandais Rutger Smith, triple participant aux Jeux olympiques (de 2004 à 2012) et multiple médaillé sur la scène internationale au lancer du poids et du disque, qui coordonne depuis un an et demi le sport de haut niveau à la ligue flamande d’athétisme. Il s’apprête à rejoindre une trentaine de ses athlètes à Belek, en Turquie, pour préparer la saison outdoor.