Le plateau du Mémorial Van Damme, dont l’édition 2020 sera disputée à huis clos le 4 septembre, s’est enrichi de quelques noms prestigieux. La Néerlandaise Sifan Hassan, qui a réussi un doublé inédit composé du 1.500m et du 10.000m aux Mondiaux de Doha l’an dernier, s’attaquera ainsi au record de l’Heure à Bruxelles (18,517 km, par l'Ethiopienne Dire Tune en 2008).

"C'est une saison complètement folle et difficile, mais j'ai continué à m'entraîner du mieux que j'ai pu et je suis heureuse d'être en bonne santé et en forme", a affirmé Hassan, qui est aussi la détentrice du record du monde du Mile, dans un communiqué de l'organisation. "Il y a très peu de courses en ce moment et je suis super contente de la proposition de l'AG Mémorial Van Damme de tenter de battre ce record du monde de l'heure le 4 septembre. Le record est très élevé, mais je relève le défi avec joie et, dans ma forme actuelle, je pense que c'est envisageable !"

Dans cette même épreuve de l'Heure, mais chez les hommes, le nom du Norvégien Sondre Moen, qui a battu vendredi le record d’Europe de la discipline mais avec des chaussures ne permettant pas l’homologation de sa performance par World Athletics (40mm d'épaisseur au lieu des 25mm autorisés), a été ajouté à ceux de Mo Farah, de Bashir Abdi et de Soufiane Bouchikhi.

Enfin, un 1500m a été mis au programme afin d’accueillir les frères norvégiens Jakob, Filip et Henrik Ingebrigtsen, auxquels devrait se mesurer notre détenteur du record de Belgique Ismaël Debjani.

PROGRAMME:

18:45 Ouverture

18:47 100m Wheelers H

18:55 Course de l'heure F

19:40 Début retransmission télé

20:05 Perche H

20:09 100m h. - Triathlon

20:17 400m F

20:25 Poids - Triathlon

20:26 100m Blades

20:33 200m H

20:39 1500m H

20:46 Course de l'heure H

20:55 Hauteur - Triathlon

21:52 Relais 4x400m mixte

21:58 Clôture