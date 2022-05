Soufiane Bouchikhi réalise le minima sur 10.000m mais pourrait ne pas aller à l'Euro Athlétisme Belga Soufiane Bouchikhi a réalisé le minima pour l'Euro d'athlétisme en prenant la 8e place du 10.000m des championnats de Grande-Bretagne samedi à Londres en 28:08.89, soit sept secondes sous la limte (28:15.00). © BELGA

Une prestation qui pourrait cependant ne pas l'emmener à Munich. Avec ce chrono, Bouchiki est le cinquième athlète belge à réaliser le minima sur la distance et la Belgique ne peut envoyer que trois athlètes sur 10.000m à Munich. Il devra donc espérer deux forfaits parmi Isaac Kimeli, Bashir Abdi, Simon Debognies et Robin Hendrix qui ont tous été plus rapides que Bouchikhi.