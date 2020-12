Il avait dit qu’il se qualifierait pour les Jeux ou qu’il finirait à l’hôpital. C’est malheureusement le deuxième scénario qui s’est concrétisé pour Soufiane Bouchikhi, ce dimanche, à l’issue du marathon de Valence. Pendant plus de 35 kilomètres, notre compatriote, passé en 1h03.26 au semi, a évolué sur les bases du minimum olympique (2h11.30) et même bien en deçà. Mais ses forces l’abandonnant lentement, il a fini par sombrer complètement après 40,7 kilomètres de course. "J’ai chuté, c’est la dernière chose dont je me souviens jusqu’à mon réveil dans l’ambulance, avec un baxter de caféine dans le bras, direction l’hôpital", explique-t-il. "On m’a apporté alors quelques soins et remis d’aplomb."

(...)