Dans l’impossibilité d’aller aux États-Unis, ils lanceront leur saison en Afrique du Sud.

L’annonce par Donald Trump d’interdire durant 30 jours l’entrée aux États-Unis des voyageurs en provenance d’Europe n’a pas déstabilisé outre mesure le groupe d’entraînement dirigé par Jacques Borlée. Il est vrai que, censés partir en Floride à la fin de ce mois de mars, les athlètes et leur coach, "connaissant les excès du président américain" et animés d’une volonté de ne prendre "aucun risque" pour la suite de leur saison dans le contexte que l’on connaît, avaient anticipé ce scénario.

"Pendant dix jours, nous avons mené une réflexion sur un plan B, qui va donc, en principe, se confirmer dès ce vendredi à l’issue d’une réunion avec le responsable du haut niveau à la LBFA, Jonathan Nsenga", indique Jacques Borlée, qui, pas plus que ses athlètes, ne possédait de réservation définitive pour la Floride. "Plutôt que de mettre le cap sur les États-Unis, nous allons prendre la direction de l’Afrique du Sud où nous prévoyons de disputer les meetings de Cape Town, le 9 avril, et de Potchefstroom, le 18."

Entre ces dates, le 17 avril, l’un des sprinters pourrait aussi bénéficier d’un couloir sur 400 m lors de la première manche de la Diamond League à Doha. Et le 2 mai, la possibilité existe de voir des athlètes participer au meeting organisé par Golazo au Kenya.

"Nous sommes toujours dans l’optique de signer de bons chronos vers la fin mai. En attendant, que voulez-vous, il faut bien s’adapter aux circonstances. Le monde du sport - et pas seulement - traverse une période difficile en raison de ce coronavirus et des nombreux reports ou annulations qu’il entraîne. Cela pourrait même impacter le processus de qualification pour les Jeux en athlétisme. Selon moi, le fameux système de ranking n’est pas tenable si les gens ne sont pas libres de leurs déplacements et il pourrait bien ‘sau ter’ de façon à ne pas créer d’injustice. On en arriverait alors à ne plus prendre en compte que les minima", estime Jacques Borlée.

Qui affirme ne pas craindre, pour l’heure, un report, évoqué ici et là, des Jeux olympiques de Tokyo. "Si les qualifications sont affectées, c’est au CIO de se montrer créatif ou de faire preuve de souplesse. Vu ce qui se passe en Chine, j’ai bon espoir aussi que la situation s’améliore juste à temps."