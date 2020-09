L’hepathlonienne Hanne Maudens a surpris tout le monde, ce mercredi matin, en dévoilant sur les réseaux sociaux un choix de carrière important : à 23 ans, celle qui est la deuxième performeuse belge de l’histoire derrière Nafi Thiam avec 6252 points a en effet décidé de quitter les épreuves combinées pour se consacrer au 400m et au 800m ! Et ce, à quelques mois des Jeux olympiques de Tokyo où sa place était quasi assurée.

« L’heptathlon a été ma vie ces dernières années, pourtant le stress, des blessures au tibia et un burn-out m’ont fait réfléchir à ce qui était vraiment important dans la vie. J’abandonne une place quasi certaine aux Jeux olympiques de Tokyo dans la mesure où je ne concourrai plus dans un heptathlon ou dans un pentathlon», explique l’athlète qui fut médaillé mondiale (argent en 2015) et européenne (bronze en 2016) chez les juniors ainsi que médaillée de bronze à l’Euro espoirs (2019) .

« Les courses (et les entraînements qui l’accompagnent) ont toujours eu ma préférence sur les sauts, les lancers ou les franchissements de haies dans un heptathlon », précise Hanne Maudens, qui était coachée depuis octobre 2018 par Wim Vandeven. « C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rejoindre le Runner’s lab Athletics Team afin de performer au mieux sur 400m et sur 800m. Je sais que la route est longue et même si cela ne fonctionne pas, j’aurai au moins essayé. La vie est trop courte pour vivre en étant malheureuse, et courir me libère l’esprit. »

Hanne Maudens, qui s'était classée 10e des championnats d'Europe de Berlin en 2018 et 11e des championnats du monde de Doha en 2019, a révélé avoir connu des troubles psychologiques importants ces derniers mois et être régulièrement victime de crises de panique. "J'avais perdu tout plaisir, que ce soit dans mes études ou dans le sport, et j'ai même pensé à arrêter les deux", dit-elle encore aujourd'hui.

Ce n'est que "grâce" à la crise sanitaire qu'elle a pu se reposer physiquement et mentalement. Et faire le point sereinement sur sa situation personnelle. Espérons que la réorientation de sa carrière lui soit bénéfique...