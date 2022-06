Qu’on se le dise : Tarik Moukrime est de retour au premier plan ! Le spécialiste du 1500m, deuxième jeudi à Montreuil, l’a prouvé avec un chrono de 3.36.95 qu’il pourrait améliorer rapidement. "Cela descend à chaque course pour l’instant", sourit-il, tout juste rentré en voiture de son périple parisien.

Et de rappeler les circonstances de la course. "Depuis le début de l’année, je me sens super bien, vraiment en pleine possession de mes moyens. Le plus difficile, c’est de trouver de bons meetings. Ce n’est vraiment pas évident ! Ce chrono de jeudi va peut-être faire bouger un peu les choses, dit-il. L’objectif était de réussir le minimum européen de 3.36.00 mais les circonstances ne m’ont pas permis d’y arriver. Il faut savoir qu’il y avait beaucoup de monde au départ. C’était dès lors presque une course de championnats, assez tactique. Il y a eu des bousculades, une chute, il fallait être intelligent, ne pas faire d’effort inutile et être réactif dès que ça démarrait. Faire deuxième dans ces conditions, même sans minimum, je considère que c’est un super résultat. C’était une course très relevée avec cinq ou six athlètes olympiques dont trois demi-finalistes. On a fait le bilan avec mon coach après la course et la conclusion est que je m’en suis très bien sorti."



