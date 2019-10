"Cette médaille d'argent est une belle médaille après ma saison la plus difficile en raison de tous les problèmes que j'ai connus."

Nafissatou Thiam s'est montrée positive face à la presse au lendemain de sa 2e place de l'heptathlon des championnats du monde de Doha. Elle a vu son brevet d'invincibilité qui tenait depuis six heptathlons, prendre fin. "Je fais quand même une bonne saison avec quatre records personnels (hauteur, poids, la longueur à deux reprises et Birmingham, NDLR)", souligne la désormais vice-championne du monde. "J'ai fait le maximum dans ces championnats, mais ce n'était pas possible de gagner." Elle regrette juste "de ne pas avoir pu montrer en compétition des choses réussies à l'entraînement, comme sur 800 mètres."

Revenant sur ses problèmes physiques (déchirure au mollet en janvier et blessure au coude en mai), Nafissatou Thiam soulignait : "ce n'est pas la première fois que je suis blessée mais jamais je ne l'ai été aussi souvent."

L'athlète mondiale de l'année 2017 n'est pas inquiète sur la guérison de son coude droit qui l'a fait souffrir à trois reprises cette saison. "Si j'arrive aux Jeux et que j'ai encore un problème, là cela deviendra serré."

Après le titre de Katarina Johnson-Thompson, Nafi Thiam espère que "les attentes seront désormais mieux réparties. Oui, je souhaite avoir moins de pression."

Elle a été rassurée par les réactions reçues après sa compétition au Qatar. "Globalement, les gens comprennent qu'on ne peut pas gagner à chaque fois."

Avant de préparer les Jeux de Tokyo où elle défendra son titre gagné à Rio, Thiam se réjouit de sa prochaine occupation. "Je vais prendre 4 ou 5 semaines de repos complet. C'est moins que d'habitude (en raison des JO en juillet prochain et la date tardive des Mondiaux au Qatar, NDLR) mais cela ne sert à rien de reprendre l'entraînement en étant fatiguée. La saison a été trop longue, je suis au bout du rouleau".