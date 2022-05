"S’il fallait s’arrêter dès qu’on a mal, je ne m’entraînerais pas des masses !"

Prononcée en 2014, l’année de sa première médaille internationale chez les seniors (bronze aux championnats d’Europe de Zurich), cette petite phrase de Nafi Thiam résume bien l’état d’esprit général qui définit les spécialistes des épreuves combinées. Les forçats de la piste travaillent toutes les épreuves qui les concernent tout au long de la saison et ils font très tôt l’apprentissage de la douleur. En tâchant de ne pas franchir la ligne rouge de ce que le corps peut supporter et en restant attentif aux moindres signaux d’alerte. L’expérience leur permettant aussi de trouver un juste équilibre, et de distinguer les petits bobos sans trop d’importance de ceux susceptibles de les arrêter pour une longue durée.



(...)